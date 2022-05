Experiment: hoe kan je snacken met een snavel?

Maurice Hummel van stichting Het Drentse Landschap geeft de workshop 'Snacken met een snavel' in de bieb. "We hebben acht plekken in de bibliotheek ingericht als onderzoekstation. Hier kan je proberen het eten van een vogel, bijvoorbeeld een visje of mier, te pakken. Niet met je handen... maar met gereedschap dat dezelfde eigenschappen heeft als een snavel."