Muzieklijst Harry's Blues 1 mei 2022

Op 20 april overleed in Los Angelos David William Kearney, bij bluesliefhebbers bekend als Guitar Shorty. Hij was 87 jaar. In de vijftiger jaren tourde hij al met grote namen als Ray Charles, Sam Cooke, T-Bone Walker en B.B. King. Tijdens het touren met Ray Charles ontmoette hij in Florida Guitar Slim die hem vroeg het voorprogramma te doen. De beide guitaarmannen hadden een spectaculaire podiumact.Ze konden hun gitaar in alle mogelijk standen bespelen. Guitar Shorty stond zelf op z'n hoofd en speelde gitaar. In de negentiger jaren maakte hij drie albums voor het bekende Black Top label van de gebroeders Neumann. Later stapte hij over naar Alligator en maakte daar Watch your back, We the people en Bare Knuckel. In 2019 maakte hij zijn laatste album Trying to find my way back