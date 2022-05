Muzieklijst Harry's Blues 8 mei 2022

Steve Earle weet heel goed waar de roots van zijn muziek liggen. Namelijk in de Texaanse outlaw-music van de zeventiger jaren. Toen waren het mensen als Waylon Jennings, Jerry Jeff Walker, Townes van Zandt en Guy Clark die van de gebaande wegen in de countrymuziek afweken. Toen al gevestigde namen als Johnny Cash, Willie Nelson en Kris Kristofferson voegden zich daar bij en The Highway Men waren geboren. Steve Earle (1955) brak in 1986 door met het album Guitar town. Er volgden grote successen maar ook grote problemen met drank, drugs en vrouwen. In 2009 bracht hij een album uit als eerbetoon aan Townes van Zandt en in 2019 idem voor Guy Clark. Zijn recente album Jerry Jeff is een hommage aan Jerry Jeff Walker (1942-2020). Daarmee heeft hij een trilogie over de beste Texaanse liedjesschrijvers Townes van Zandt, Guy Clark en Jerry Jeff Walker voltooid.