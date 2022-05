Uitmijnen bodem levert bloemrijke graslanden op

Uitmijnen is een specifieke manier van verschralen van de bodem. De methode wordt ingezet om versneld fosfaat uit de bodem te verwijderen waardoor een gevarieerde vegetatie kan ontstaan.

Bij het Oostervoortsche Diep in het noorden van Drenthe is dit nu tien jaar lang gedaan. Bodemdeskundige Debby van Rotterdam is al die tijd betrokken geweest en laat het resultaat zien.

Blije wortels

"Hier heb je zwarte bodem, hij kruimelt en is een beetje vochtig." Van Rotterdam laat de klonten door haar vingers gaan. "Dit is precies wat de wortels prettig vinden. Als bodemkundige word je van zulke grond onwijs blij." Het gebied is jarenlang gebruikt als landbouwgrond waardoor er veel fosfaat in de bodem terecht is gekomen. Om een afwisselende soortenrijke plantengroei te krijgen, wordt de bodem uitgemijnd.

Minder fosfaat

Op de grond wordt een gewas zoals gras of grasklaver geteeld met behulp van een speciale fosfaatarme meststof. Het gewas neemt fosfaat uit de bodem op. Meerdere keren per jaar wordt het gewas gemaaid en afgevoerd waardoor het overtollige fosfaat verdwijnt. Het is een effectieve methode die op verschillende plekken waaronder ook het Drents-Friese Wold wordt toegepast.

Van Rotterdam beaamt dat veel fosfaat aan het gebied onttrokken is. "Vooral op de plekken waar de fosfaattoestand aan het begin heel hoog was, zien we dat die nu laag is. Daar waar de fosfaattoestand laag was, gaat het steeds moeilijker. Dus waar er heel veel zit kun je het makkelijk verwijderen, het wordt steeds moeilijker om ook dat laatste beetje weg te halen."