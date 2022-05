Honderdvijftig hectare nieuwe natuur aangelegd bij Mantingerzand

Verbinding

Een ander belangrijk doel van de herinrichting is het herstel van de verbinding met andere natuurgebieden. "Dit gebied maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland", aldus Hans Dekker van de provincie Drenthe. "Het Mantingerzand ligt daardoor niet langer als een geïsoleerd eiland in het Drentse landschap maar wordt verbonden met de gebieden in de omgeving. Dat gaat niet alleen om de honderdvijftig hectare waar we hier staan, direct aansluitend aan het Mantingerzand. We maken een ecologische verbinding, een soort natuurbrug, met Boswachterij Gees en het achterliggende Geeserstroomgebied."

Het verbinden van verschillende natuurgebieden is van belang voor de planten- en dierensoorten die er leven. Een van de soorten die er profijt van heeft, is de adder. "Je hebt daar een geïsoleerde populatie adders en je hebt hier een geïsoleerde populatie adders", legt Dekker uit. "In de loop van de komende jaren kunnen die weer contact maken waardoor je weer uitwisseling krijgt van erfelijk materiaal en beide populaties gezond blijven."

Recreatie