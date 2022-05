Cursus zomersnoei hoogstamfruitbomen

In het verleden waren boomgaarden vooral waardevol vanwege het fruit dat ze opleverden. Tegenwoordig worden de boomgaarden ook op andere vlakken gewaardeerd. Zo is er sprake van een landschappelijke waarde omdat ze bijdragen aan afwisseling in het landschap. Vooral in het voorjaar zijn bloeiende fruitbomen blikvangers in een regio. Denk maar aan de tweeduizend perenbomen langs de lange Dr. Larijweg in Ruinerwold. Maar ook in de winter is het hoogstamfruitboomsilhouet een karakteristiek beeld.