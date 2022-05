Op pad in de Drentse natuur: Oostervoortsche Diep

Tussen Norg en Lieveren stroomt het Oostervoortsche Diep, een beek die deels in oude glorie hersteld is en zich een weg kronkelt richting het noorden. Vanaf de preekstoel langs het water vertelt boswachter Pauline Arends over de geschiedenis van het gebied.

IJstijd

Arends heeft een oude kaart bij zich waarop te zien is dat het Oostervoortsche Diep rond 1900 in een esdorpenlandschap lag omringd door heidevelden. Op de kaart is een meanderende rivier te zien. "Onder Lieveren komt dit diepje samen met het Groote Diep en vanaf Lieveren heet de beek het Lieversche Diep", aldus Arends. "Van oorsprong is het een beekdalsysteem dat is uitgesleten tijdens de ijstijden. Er bleef water staan en daarna heeft veenvorming plaatsgevonden."

Hooien

"Vroeger waren dit natte hooilanden", vervolgd Arends. "In de zomer werd er gehooid en in de winter overstroomde het weer. Uiteindelijk is het als landbouwgebied ingericht. Het moest ontwaterd worden om er met landbouwmachines op te kunnen. Daarom is het Oostervoortsche Diepje destijds rechtgetrokken. De afgelopen twintig jaar is het heringericht en meandert de rivier weer. We willen hier zoveel mogelijk water vasthouden om wateroverlast in Groningen te voorkomen."