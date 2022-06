Volkstuin is plek om te bloeien voor gewas én mens

"Als ik geen onkruid hoef weg te halen zou ik hier de hele dag zitten. Rustig plantjes en insecten bekijken en zien hoe alles langzaam groeit. Want dat vind ik eigenlijk het allercoolst, dat je een zaadje in de grond stopt en dat er daarna gewoon een plant is", vertelt Marlissa Trompert terwijl ze uitkijkt over haar tuintje bij volkstuinvereniging ATV Oranjebond te Assen.

De volkstuin is booming business, volgens Hans van Leeuwen, vicevoorzitter van het Algemeen Verbond van Volkstuinverenigingen in Nederland. In Den Haag zijn er wachtlijsten van 700 à 800 mensen die staan te popelen om een volkstuintje te bemachtigen, in Amsterdam lopen die aantallen op tot in de duizenden, zo vertelt Van Leeuwen. Dat terwijl het verloop minimaal is. "Als je eenmaal een tuin hebt, dan blijf je daar zo lang mogelijk."

Heg vol courgettes

Het is het derde tuinseizoen dat Trompert op het complex in Assen is. Ze gaat elke dag na het eten naar haar stukje grond, en blijft dan totdat het donker wordt. Ze is dan voornamelijk bezig met onkruid wieden en schoffelen, maar ze maakt ook graag een praatje met haar buren. "We hebben een supergezellige moestuin, iedereen kletst met elkaar."

Die gezelligheid zie je ook terug in hoe de tuinders hun opbrengst met elkaar delen. "Er waren op een gegeven moment zoveel courgettes over de hele moestuin, dat ze overal op de heg lagen. Want als je iets op de heg legt, betekent het dat andere mensen het mogen pakken. Dus mensen die het bijvoorbeeld minder breed hebben, mogen gewoon pakken wat er ligt", legt Trompert uit.

Schoffelend de crisis door

De pandemie heeft zeker bijgedragen aan de populariteit van volkstuintjes, zegt Van Leeuwen. Volgens hem is het "een prachtige gelegenheid om buiten te zijn, afstand te houden, en met je hobby bezig te zijn." Trompert bevestigt dat de coronacrisis ook bij Oranjebond in Assen veel heeft veranderd. "Toen ik hier begon, waren er dertien tuintjes om uit te kiezen. Maar een paar weken later hoorde ik al dat er niet meer zoveel tuinen vrij waren, want toen was corona inmiddels begonnen. En toen is er ook een wachtlijst ontstaan."

De volkstuintjes waren in de coronatijd een uitkomst voor Trompert. "We hebben hier ook wat oudere mensen en ik merk dat die, vooral tijdens corona, wat eenzamer werden, dus dan ging ik wat meer met ze praten. Ikzelf woon ook alleen dus ik dacht: dan hebben we elkaar ten minste."