Muzieklijst Harry's Blues 15 mei 2022

Rik Meijer groeide op in het Bildt te Friesland, waar ook de Friese blues legende Shakey Sam woonde. Na als jonge jongen een optreden van Shakey te hebben gezien wilde hij zelf ook muziek maken. Door veelvuldig te luisteren naar the Beatles, wakkerde de liefde voor het maken van muziek des te meer aan. Rik viel al vrij snel op door zijn talent en wilskracht om het gitaarspel goed onder de knie te krijgen. Hij speelde dan ook al in zijn vroege jeugd in lokale bands. De flamboyante twee meter lange blonde krullenbol studeerde later af op het Conservatorium te Groningen. Hij bleef in de muziek scene niet onopgemerkt, wat resulteerde in een mooie staat van dienst als vooral rockgitarist. Hij deed sessies met o.a. Herman Brood, Huub van der Lubbe, Harry Muskee, Rob Hoeke, Bert Heerink, Jan Akkerman en Tineke Schoenmaker. Samen met gitarist Erwin Java maakte hij het album 'Tracks of the Past'. Op dit album werd meegewerkt door o.a. Herman Brood, Eelco Gelling, Harry Muskee en Woodstock-legende Alvin Lee. Ook speelde Rik lange tijd met, Jan Giro wel bekend in het Friese Rock & Roll circuit. Daarnaast begeleidde hij veel andere artiesten op hun platen en tijdens live shows. Later ging hij gitaarlessen geven op een muziekschool in Groningen waar Erwin Java ook werkte. Via hem kwam Rik bij de A.A. and the Doctors. In 1995 werd met Erwin het project 'Tracks of the Past' opgenomen (met o.a. Alvin Lee, Herman Brood, Harry Muskee, Eelco Gelling, Tineke Schoemaker en Rini van Willigen). Daarna volgden nog vele sessies (met o.a. Bert Heerink, Rob Hoeke, Huub v/d Lubbe, Peter Bootsman), een prachtige tijd met Leeuwarder R'n'R-held Jan Giro, een aantal mooie projecten met de Friese troubadour Piter Wilkens en wederom een periode van coverbands. En nu een soloalbum.