Kamperen, maar dan anders: in een hangmat onder het bladerdak

Voor de serie 'Kamperen, maar dan anders' gaat verslaggever Robin van Gammeren op zoek naar manieren van kamperen buiten de gebaande paden. En soms betekent dat dat ze tussen de bomen onder de open lucht belandt.

"Het is geweldig gewoon", zegt boswachter Pauline Arends blij terwijl ze ligt te schommelen in haar hangmat. Ze kan zich "niks mooiers bedenken" dan hangmatkamperen. Waar de meeste mensen een tentje opzetten als ze gaan kamperen, hangt Arends dus haar hangmat tussen twee bomen. Daar schommelt ze dan 's avonds in slaap. En als ze 's ochtends wakker wordt ziet ze geen tentzeil, maar bladerdak.

Wind proeven

Volgens Arends is het vooral het directe contact met de natuur wat het hangmatkamperen zo mooi maakt. "Je maakt alles mee. Je kunt 's avonds naar de sterren kijken, je hoort de laatste vogels, je wordt wakker met vogelgeluiden."

Als ze vermoedt dat het 's nachts gaat regenen, hangt ze een tarp boven haar hangmat. Dat is een zeil dat ze over een gespannen koord hangt en vastmaakt aan de grond. Toch ben je ook dan meer in contact met je omgeving dan als je in een tent ligt. "Je proeft de wind", zegt ze.

Plek om te hangen

Wildkamperen is illegaal in Nederland. Dus ook in je hangmat in het bos slapen, mag niet zomaar. Is er dan geen enkele manier om van het bos te genieten vanuit je hangmat? "Als je een keer een uurtje ergens bent in je lunchpauze en ja hangt je hangmat op en je bent na een uur weer weg... Dat lijkt me niet zo'n probleem", zegt Arends. Je hoeft dus niet per se te blijven slapen om zo'n zelfde ervaring als Arends op te doen.

Mocht je toch echt graag willen blijven slapen, dan kan je ook een camping zoeken met veel bomen. Campingeigenaar Gervaise Coebergh verwelkomt graag hangmatkampeerders op haar camping. "Het zijn hele leuke mensen", lacht ze.

Kracht van de natuur

Ze merkt op dat hangmatkampeerders in de regel mensen zijn die graag opgaan in de natuur. Dat is iets wat ze graag aan meer mensen zou willen meegeven: "Altijd, wat er ook gebeurt in de wereld, maak gebruik van de kracht van de natuur."

