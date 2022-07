Kamperen, maar dan anders: bushcraften

Voor de serie 'Kamperen, maar dan anders' gaat verslaggever Robin van Gammeren op zoek naar manieren van kamperen buiten de gebaande paden. Het begon met een tent, toen was er alleen nog een hangmatje, maar nu blijft de rugzak wel erg leeg: ze gaat bushcraften.

Survival en bushcraft hebben erg veel met elkaar gemeen: leren om voedsel te verzamelen in de natuur, gereedschap te maken van bomen, en een veilig onderkomen te bouwen op de bosgrond. Het verschil zit 'm in de motivatie.

Bij survival leer je hoe je jezelf uit een noodsituatie kan redden. Boswachter Lysander van Oossanen legt uit hoe bushcraft daarvan verschilt: "Je leert heel veel van dezelfde technieken, maar niet om jezelf uit noodsituaties te krijgen, maar eigenlijk juist om het bos in te gaan en daar gewoon te verblijven. En dat je alles om je heen kunt verzamelen om het ook nog comfortabel te maken. Dat is eigenlijk bushcraft."

Eten en slapen

Van Oossanen heeft die technieken goed onder de knie. Zo kan hij in korte tijd van een tak een lepel snijden, en weet hij wat je wel en niet kunt eten in het bos. Hij stopt bijvoorbeeld de jonge topjes van een fijnspar zo in zijn mond. "Heel lekkere snoepjes", noemt hij ze.

Zijn onderkomen maakt hij door een tarp laag over de grond te spannen, en daar een slaapzakje onder uit te rollen. Hij heeft naar eigen zeggen geen last van de beestjes. "Ze gaan wel eens op onderzoek uit, maar meestal gaat dat wel goed hoor", lacht hij.

Immense kever

Door zo alleen lange tijd in het bos te zijn, ervaar je alles volgens Van Oossanen ook heel anders dan je zou doen tijdens een kort bezoek.

"Omdat het 's nachts heel stil is, worden de kleinste geluiden opeens heel groot. Dus het kleinste kevertje dat over de ritselende, droge blaadjes langs je slaapzak loopt, dat klinkt echt immens. Daar kan je best van schrikken als je het niet gewend bent", vertelt Van Oossanen.

Uitgescholden door de bosuil

Toch is hij naar eigen zeggen nooit bang wanneer hij 's nachts in het bos verblijft. Sterker nog, hij vindt de ontmoetingen die hij dan heeft juist erg mooi: "De bosuil die boven je in de boom gaat zitten en jou eigenlijk zit uit te schelden van, wat doe je nou hier? Dat zijn de kleine dingen die het voor mij wel heel bijzonder maken."

Maar waar dan?

Een probleem waar mensen die willen bushcraften tegenaan lopen, is dat wildkamperen verboden is in Nederland. Van Oossanen geeft als tip dat er natuurkampeerterreinen zijn die speciale plekjes hebben gemaakt die het gevoel geven helemaal alleen in het bos te zijn, terwijl het toch legaal is.