Rozenkransje van de ondergang gered

"We voeren al langer projecten uit met bijzondere planten in Drenthe", vertelt Dekker. "Een aantal projecten is best positief verlopen. Maar een project op deze schaal met zo'n kwetsbare soort en helemaal uit zaad, dat was wel nieuw." Eerder deed de provincie ervaring op in een ander stuk van het Dwingelderveld met herstel van een heidetype met rozenkransjes erin. "Dat ging wel maar het liep niet crescendo dus ik was heel benieuwd of het hier zou gaan lukken."

De eerste resultaten zijn positief en nu moet blijken of de plantjes het zullen overleven. "Ik vind dit wel een succes, maar het is nog pril. Dat de planten na een jaar al bloeien, geeft wel aan dat deze plek geschikt is voor het rozenkransje." Luijten is voorzichtig optimistisch. "Gered is natuurlijk een groot woord, wanneer is iets gered? Het wordt nu losgelaten in de natuur. Dat is geen gecontroleerde omgeving, er kan zo een hert of ree langskomen die de plant opeten. Je hebt grote populaties nodig om de weerstand die de natuur van nature heeft, te kunnen weerstaan. Ik denk dat dit een heel goed begin is en dat het in Drenthe de goede kant op gaat."