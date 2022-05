Miljoenen jaren oude schelp gevonden bij Zuidwolde

In het waterwingebied van de WMD bij Zuidwolde is een fossiele marmerschelp gevonden. Peter Bartelds van het waterbedrijf schat in dat de schelp zo'n tien tot vijftien miljoen jaar oud is.

Een verrassende vondst aan de oppervlakte aangezien dergelijke fossielen diep in de Drentse bodem weggestopt zitten. De waterput die een eindje verderop staat, verklaart een hoop.

Aan de oppervlakte

"We hebben een bron op het terrein die destijds geboord is", vertelt Bartelds. "Dat gebeurt met een techniek waarbij water ingespoten wordt waardoor grond vrijkomt. Je hebt het dan over een diepte van honderd meter. Het zand dat daaruit kwam, hebben we over het terrein verspreid omdat die schrale grond goed is voor de natuur."

En het levert wonderlijke vondsten op. Schelpenkenner Jaap de Boer is meteen enthousiast. "De schelp doet me denken aan het materiaal dat ik in Zeeland vind, ik herkende het meteen als een marmerschelp." In Zeeland spoelen de schelpen aan en in de fossielrijke Laag van Miste in Gelderland liggen ze zo'n twee tot drie meter onder de oppervlakte. Maar in Drenthe zitten de fossielen veel dieper en komen niet zomaar aan de oppervlakte.

Miljoenen jaren

Diep in de Drentse bodem zitten aardlagen uit vroeger tijden. Als bekend is uit welke laag een vondst komt, is vast te stellen hoe oud het fossiel is. In dit geval is dat niet zeker omdat de vondst aan de oppervlakte gedaan is. Toch durft De Boer wel een schatting te maken.

"Het gaat om een boring tot honderd meter. Het mioceen zit wel erg diep dus waarschijnlijk komt de schelp uit het plioceen." Beiden zijn geologische tijdperken voorafgaand aan de ijstijden. Het mioceen duurde van drieëntwintig tot vijf miljoen jaar geleden en het plioceen van vijf tot tweeënhalf miljoen jaar geleden. "Door een vondst te vergelijken met eerdere vondsten uit een bekende laag, kun je vaststellen hoe oud het is."

Op het menu