Ongenode bezoeker waterwingebied verstoort de boel

Het is niet de eerste keer dat een wasbeer zich in de vrije natuur laat zien. Tot nog toe worden ze vooral in Limburg en Gelderland gesignaleerd, maar ook in onze provincie zijn af en toe sporen te vinden. In Drenthe gaat het om hooguit acht of negen wasberen, denkt boswachter Bertil Zoer . "Zoals het nu lijkt, zijn het zwervers", zegt hij. "We hebben nog geen bewijs gezien dat hier jongen worden geboren."