Duurzame voedselproductie: strokenteelt bij de Dennenhoeve

Met het stikstofprobleem, nog te behalen Urgenda-doelen en peperduur gas wordt duurzame voedselproductie met rasse schreden een prioriteit. Welke innovatieve initiatieven zijn al in gang gezet in Drenthe? In deze driedelige serie zetten we er een aantal in de schijnwerpers.

Kees Sijbenga van boerderij de Dennenhoeve in Hooghalen past meng- en strokenteelt toe. Dat betekent dat hij geen velden vol mais of lupine verbouwt, maar juist verschillende planten naast elkaar laat groeien. En - je raadt het al - ze groeien in lange stroken naast elkaar.

Kippen

Nu kan het even niet vanwege de vogelgriepmaatregelen, maar normaal mogen de kippen 365 dagen per jaar naar buiten. "Ze kunnen naar buiten toe, ze kunnen stofbaden nemen, en ook de beentjes strekken", vertelt Sijbenga.

Hij houdt 4,5 kip per vierkante meter. Scharrelkippen moeten hun vierkante meter delen met dubbel zoveel soortgenoten. Ook komen scharrelkippen niet buiten. De kippen op de Dennenhoeve mogen 8 uur per dag van de zon genieten. "Ze kunnen echt scharrelen", zegt Sijbenga.

Ei-nummers

Je kunt de leefomstandigheden van de kip die jouw ei heeft gelegd aflezen aan de code die op de schil geprint is. Die code begint met een cijfer tussen de 0 en 3.

Codes die beginnen met het cijfer 3 komen van kooikippen. Zoals de naam al doet vermoeden, brengen deze dieren hun hele leven door in een kooi. Hoewel je deze eieren niet meer in het schap terug zult vinden, worden ze nog steeds wel verwerkt in bijvoorbeeld koekjes en pasta. Scharreleieren kan je herkennen aan het nummer 2 en vrije-uitloop eieren hebben het nummer 1.

Eieren waarop een 0 staat geprint zijn biologisch, en als er ook nog de tekst 'Demeter' eraan is toegevoegd, zijn ze biologisch-dynamisch. Zoals de eieren van het bedrijf van Sijbenga.

Biologisch-dynamisch

"Wij verbouwen hier producten voor de kippen, de kippen eten het op. Daar komen biologisch-dynamische eieren van die weer naar de winkel gaan, die de mensen weer kunnen eten. En dan is het cirkeltje rond," aldus Sijbenga.

Ook vertelt hij dat een deel van de mest van de kippen weer wordt gebruikt om extra voeding aan de gewassen te geven. Die kringloop is een belangrijk aspect van biodynamische landbouw, eveneens als het feit dat alles heel lokaal wordt gehouden. "Er is niks wat uit Zuid-Amerika komt, het is allemaal regio."

Het klinkt misschien complex, maar volgens Sijbenga is dat misleidend. "Zo ingewikkeld is het ook weer niet." Hij vertelt dat waar normale teelt bespoten wordt, biodynamische teelt helemaal niet bespoten wordt. "Zo natuurlijk mogelijk", zegt hij kordaat.

Spiegelbeeld

Voor Sijbenga is het belangrijk dat wij zuinig zijn op onze planeet. Maar hij vindt dat over het algemeen mensen nog niet hun duurzaamste beentje voor zetten: "Ik kijk om me heen en ik vind dat we dat niet allemaal even goed doen. Dat kan beter. En dan kan je wat roepen, maar je kunt ook naar jezelf kijken. Kijk in de spiegel, wat kan ik doen?"