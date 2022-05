Chris Tapp en Brian Mullins vormen sinds 2010 samen de band The Cold Stares.Ze maken redelijk rudimentaire bluesmuziek of misschien wel garagerock. Heavy shoes verscheen in 2021. Heavy shoes is hun vijfde album en is een gonzende en gruizig album. Echt voor de liefhebbers. Geen fraaie poëzie maar hardboiled soul. Recht voor z'n raap en recht uit het hart.