Het topstuk van de Collectie Brands: het leenmannenregister

Een boek van dik zes eeuwen oud, met daarin onder meer een lijst van Drentse edelen die landerijen in bruikleen van de kerk hadden. Het leenmannenregister is het kroonjuweel van Museum Collectie Brands.

"Een heel bijzonder stukje Nederlandse geschiedenis", zegt Marianne Bakker van Museum Collectie Brands. Ze hanteert het boekwerk met eerbied. "Het omslag van het register is uit varkensleer vervaardigd, de 164 pagina's zijn van perkament. Het register is opgesteld in het Middelnederlands en erin wordt bijvoorbeeld melding gemaakt van Emmen, destijds 'Empne' genoemd. De lijst van leenmannen en bezittingen beschrijft de situatie in het najaar van 1379, maar is vermoedelijk eind 1380 gemaakt."