Boswachter André Donker presenteert nieuwe roman in Ruinerwold

De bekende boswachter André Donker komt naar Drenthe om zijn nieuwe boek 'Vrije oogst' te presenteren. In de ROEG! Hoek van de bibliotheek in Ruinerwold vertelt hij op dinsdagavond 31 mei meer over zijn natuurroman die zich afspeelt in Zuid-Drenthe. Het is een gratis bijeenkomst, bezoekers krijgen ook de kans om de bekende boswachter vragen te stellen.

Drenthe is bekend gebied voor hem, hij heeft er ruim dertig jaar gewerkt, voornamelijk als boswachter en ecoloog. Je komt hem nu geregeld tegen op tv; hij zit vaak aan tafel bij het tv-programma Tijd voor Max. Daarnaast is hij onder meer wildlife-docent in het groene onderwijs, is hij ambassadeur voor Dierenlot en schrijft hij graag over de natuur.

Stropers en boswachters

In zijn nieuwe roman beschrijft Donker de vriendschap tussen een oude boer en een jonge boswachter. De boer heeft zijn zonen het jagen geleerd, maar de zonen slaan een andere weg in. Ze vormen met het stropen de basis van een criminele organisatie; dat zet de vriendschap van de jonge boswachter en de oude boer onder druk.

Donker zag zelf hoe vroeger de schamele pot van arme gezinnen werd aangevuld met bijvoorbeeld een haasje of een eendje. Hij begon zijn boswachterscarrière in Drenthe en heeft veel gezien, gehoord en meegemaakt. Het verhaal van Vrije oogst is fictief, maar zijn ervaringen in het Drentse landschap hebben hem volop inspiratie gegeven. De personen zijn allemaal verzonnen, maar veel gebeurtenissen zijn waarheidsgetrouw.

Presentatie in Ruinerwold