Frederiksoord heeft eigen tuinier-tuin voor mindervaliden

Stel je bent gek op tuinieren, maar je loopt met een stok. Dan is werken in de tuin mogelijk, maar vergt dat wel de nodige aanpassingen. De Van Swietentuin in Frederiksoord barst van de slimme oplossingen voor aangepast tuinieren. Want iedereen moet met zijn vingers in de aarde kunnen, vindt voorzitter Jan Nijman.

Het idee om op 'aangepast tuinieren' te focussen, kwam in 1984. Toen bestond de tuinbouwschool in Frederiksoord 100 jaar, en werd het idee geboren om aangrenzend een tuin in te richten, speciaal aangepast voor mensen met een beperking. Zo is er een zone ingericht voor stoklopers en een gedeelte voor rolstoelgebruikers. "Er is toen geld ingezameld, een plan gemaakt, en grond vrijgemaakt. Op 1 juli '87 is de tuin geopend", vertelt Nijman.

Vrijwillig onkruid wieden

"Het is gewoon heel leuk, want je ziet het onder je handen opknappen." Vrijwilliger Jenny Been is al sinds de jaren '80 actief in de Van Swietentuin. Nu staat ze onkruid uit de grond te trekken.

Van alle tuinen waar ze onkruid kan wieden, heeft ze specifiek deze gekozen. "Het is eigenlijk een heel leuk doel om mensen te laten zien hoe ze nog kunnen tuinieren als ze mindervalide zijn."