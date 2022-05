De heilige Majella leeft nog steeds in Barger-Oosterveld

De naoorlogse reeks van jaarlijkse bedevaarten werd ononderbroken in 2020. Daarna was het twee jaar stil in het processiepark van Barger-Oosterveld en was er geen bedevaart voor de heilige Gerardus Majella. Maar op 26 juni wordt de traditie weer voortgezet, meldt de Goede Herder Parochie op haar website.

Zijn populariteit wortelt volgens bisschop Ron van den Hout in het karakter van de heilige, een eenvoudige, hardwerkende man. "Iemand die zich niet te goed voelde voor de eenvoudige taken die hij als lekenbroeder in het klooster te doen kreeg", vertelt Van den Hout. "Dat herkennen mensen in deze streek wel. En hij kreeg het ook niet voor niks, hij moest zich veel moeite getroosten om toegelaten te worden in het klooster. Ze vonden hem niet geschikt en het duurde lang voordat hij uiteindelijk toch werd binnengelaten." De nederige heilige-in-spe werkte daarna in het klooster als tuinman, portier, koster en kleermaker.