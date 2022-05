Dit weekend in de Drentse natuur: 28 en 29 mei

Een kleine blik vooruit want: dinsdag 31 mei komt de bekende boswachter André Donker naar Drenthe om zijn nieuwe boek 'Vrije oogst' te presenteren. Dit doet hij in de ROEG!-hoek van de bibliotheek in Ruinerwold. Die avond vertelt hij meer over zijn boek en is er ruimte om hem vragen te stellen. De bijeenkomst is gratis maar we vragen je wel om vooraf aan te melden . Meer informatie over de avond lees je hier.