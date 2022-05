Elke werkdag tussen 19:00-20:00 een uur lang streektaalmuziek uit Drenthe, Groningen, Overijssel en Gelderland. Meer Alles Plat : 24 uur per dag via www.allesplat.nl en de Alles Plat Facebookpagina. Alles Plat is een programma van RTV Drenthe, RTV Oost, Omroep Gelderland en RTV Noord