Muzieklijst Harry's Blues 29 mei 2022

Roger Miller was in de vorige eeuw een bekende countryzanger die bekende nummers als King of the road en England Swings. Maar Miller was vooral componist en tekstschrijver. Zo schreef hij in 1985 de muziek voor de musical Big river; The adventures of Huckleberry Finn, naar een tekst van Mark Twain. Daarin zat de song River in de rain. Alison Krauss nam het in 2017 op voor haar album Windy City. En nu is er de versie van Joshua Hedley op zijn album Neon Blue. Hedley, van huis uit violist, debuteerde in 2018 met Mr. Jukebox. Op 19-jarige leeftijd verhuisde hij van Florida naar Nashville en speelde zich met zijn fiddle een weg door de countryjungle aldaar. Nu steekt hij met Neon Blue boven het maaiveld uit.