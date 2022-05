Houdt de zevenster het vol in Drenthe?

De gegevens over de vindplaatsen worden bewaard. "We doen dat voor Drenthe en ook voor de landelijke database om in de gaten te houden hoe de ontwikkeling van de plant in Nederland gaat", aldus Taylor Parkins. "Alle gegevens gaan ten slotte naar FLORON in Wageningen. Zo kun je zien wat het verloop is, hoe de planten zich gedragen, of er vreemde dingen gebeuren en of het verruigt of dat je mooie plekjes hebt."