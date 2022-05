Op pad in de Drentse natuur: de Hondsrug

Al sinds de ijstijden wonen en werken hier mensen. Er liggen bossen, beken, heidevelden, dorpen, akkers en grafheuvels. "Het is ongelooflijk verrassend, er is eeuwenlang gewoond op de Hondsrug, er is van alles gebeurd", aldus boswachter Bertil Zoer van Het Drentse Landschap.

Gieten is één van de dorpen die op de Hondsrug liggen. Van oorsprong is het een esdorp met een brink. De brink was vroeger een open ruimte aan de rand van het dorp waar het vee verzameld werd om naar de gemeenschappelijke weide te gaan. Tegenwoordig is het vaak een plein midden in het dorp. De essen, hoger gelegen gebieden rondom de dorpen, waren in gebruik als gemeenschappelijke akkers. Gieten wordt omringd door bos- en heidegebieden.