Wandeling door het donkere bos van Borger

Een zaklamp is niet nodig. Volgens de gidsen van Staatsbosbeheer is ook in de schemer en uiteindelijk de duisternis het bos goed te bewonderen. "Het is een heel andere beleving, bijna magisch", zegt gids Irene Lantman.

Elke maand is er 's avonds een excursie door boswachterij Gieten-Borger. Het heet officieel de 'vollemaanwandeling', maar bewolking of een late opkomst van de maan kan roet in het eten gooien. En zonder het schijnsel van een volle maan is het nóg een tikkie donkerder in het bos. De gidsen verzekeren de deelnemers dat je gedurende de wandeling wel aan de duisternis went.

Prikkelen van de zintuigen

Lantman is vrijwilliger bij Staatsbosbeheer en trekt er geregeld 's avonds met een groep wandelaars op uit. "Het is een net wat andere beleving. Je hebt meer kans om bijvoorbeeld reeën te zien, maar ook nachtdieren als de bosuil en de vleermuis." Waar je normaliter vooral veel kijkt, ligt nu de nadruk op luisteren. Gids Jasper van Manen stopt bijvoorbeeld bij een enorme beuk. Het heeft na een lange droge periode hard geregend, waar de bomen in het bos baat bij hebben. "Dit is het moment waarop de beuk meer dan duizend liter water in 24 uur gaat drinken", zegt hij. "Als je je oor tegen de beuk aan legt, dan hoor je het water omhoog suizen.

Geen garanties