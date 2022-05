Duurzame voedselproductie: drie voorbeelden in Drenthe

Met het stikstofprobleem, nog te behalen Urgenda-doelen en peperduur gas wordt duurzame voedselproductie met rasse schreden een prioriteit. Welke innovatieve initiatieven zijn al in gang gezet in Drenthe? In dit artikel worden drie voedselproducenten in de schijnwerpers gezet.

Ze verschillen veel van elkaar: waar de een voedsel verbouwt om zelfvoorzienend te zijn, boert de ander op commerciële schaal. Ook hebben ze allen hun eigen aanpak, een ding hebben ze gemeen. Ze hebben de wens om zo duurzaam mogelijk te produceren.

Kringlooplandbouw op de Eytemaheert

Op de Eytemaheert in Roderwolde, de boerderij van Maurits en Jessica Tepper, wordt geboerd vanuit het principe 'natuurinclusieve kringlooplandbouw'. Hoewel dat misschien wat ingewikkeld klinkt, is de uitvoering ervan eenvoudig. De koeien eten alleen het gras dat groeit in de weides waar ze op lopen, en de weides worden bemest door de koeien zelf. Er komen dus geen extra stoffen in de bodem terecht, en zo blijft de bodem vruchtbaar en gezond.

Verder heeft Tepper ook niet veel omkijken naar zijn dieren: ze bepalen zelf wanneer ze naar de melkmachine gaan, en worden daarna naar een vers stuk gras geleid. Ze staan ook 24 uur per dag en 7 dagen per week buiten. Als het weer slecht is kunnen ze, ook op eigen initiatief, in de stal schuilen.

De reden dat er op de Eytemaheert duurzame keuzes worden geïmplementeerd, is zodat "toekomstige generaties ook nog een gezonde en vruchtbare bodem hebben", vertelt Tepper. "We moeten ons ervan bewust zijn dat we niet nog tien of twintig jaar mensen moeten voeden. We hopen toch dat we met elkaar nog generaties op deze aarde voedsel kunnen verbouwen en produceren - voor iedereen."