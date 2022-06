De Veldkamp bij Uffelte: Agrarisch erfgoed met een modern karakter

Ditmaal is hij op landgoed Rheebruggen bij Uffelte, bij boerderij De Veldkamp, dat gebouwd is in 1906. Een imposant bouwwerk dat opvalt door zijn witte stenen; het is de meest moderne boerderij van de stichting.

Wit is de boerderij altijd al geweest, maar deze stenen heeft de boerderij pas sinds relatief korte tijd. "Van oorsprong is hij gebouwd in kalkzandsteen", legt Tappel uit. "Dat is een bouwmateriaal dat in het begin van de twintigste eeuw nieuw was, en hier toegepast is. Maar meer dan honderd jaar later was het bouwmateriaal versleten."

Daarom heeft de stichting in 2014 het gebouw op moderne wijze herbouwd. "Waarbij de uitstraling echt behouden is gebleven", voegt Tappel toe.