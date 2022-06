Bevlogen weidevogelbeschermers houden de moed erin

Wie rooft de nesten van weidevogels in de omgeving van Wapserveen leeg? Het antwoord op die vraag wordt steeds duidelijker dankzij een groepje 'bevlogen' beschermers.

"Hier zien we de vos in beeld die zich tegoed doet aan de eieren van de kievit. En hier is de das die de eieren opvreet", zo vertelt Wendy Broesder van weidevogelgroep Wapserveen, terwijl ze naar haar beeldscherm wijst.

De groep spant zich in om weidevogels te beschermen. De nestjes worden namelijk vaak leeggegeten door predatoren. Dat heeft tot gevolg dat er bijvoorbeeld aanzienlijk minder kieviten, tureluurs, en leeuweriken zijn.

Wildcamera's

De predatoren doen zich niet alleen tegoed aan eieren: ook de kuikens worden nog wel eens verorbert. "Dit is eigenlijk wel heel triest", zegt Broesder. "Wij waren blij dat het nest uit was, maar dat zegt dus niet zoveel als vervolgens de kuikens worden opgegeten."

De weidevogelgroep doet mee aan een onderzoek van de provincie om in de gaten te houden wie de eieren weghaalt, met als doel om de vogels beter te beschermen. Daarvoor hangen ze wildcamera's op bij de nesten. Die sturen drie keer per dag beelden door.

Vooral de vos doet zich vaak tegoed aan de eieren en kuikens van de weidevogels. Een raster om de nesten zou een oplossing kunnen zijn: bij nesten van wulpen is dat al een bewezen succesvolle remedie. Een eventuele andere optie is het afschieten van vossen.

Bevlogen beschermers

"Wij zijn alle zes bevlogen mensen om dit te doen", zegt Wolter van Tarel over zijn werk in de weidevogelgroep. "Dat willen we ook graag blijven doen, maar het wordt ons niet makkelijk gemaakt door al die predatoren om het plezier erin te houden."