Muzieklijst Harry's Blues 5 juni 2022

Elaine Bookbinder (1945) is beter bekend als Elkie Brooks, een Britse zangeres die al vanaf 13e jaar actief is. Toen ze 15 was vertolkte van Etta James het nummer Something's got a hold on me. Van 1971 tot 1974 vormde ze samen met Robert Palmer de band Vinegar Joe. Ze maakten drie albums. In 1974 debuteerde ze als soloartiest met Rich man's woman. Brooks optreden waren legendarisch door haar ruige performances. Ook de hoes van haar eerste soloalbum werd als nogal schokkend ervaren. In 1994 bracht ze het album Nothin' but the blues. Want hoewel ze beroemd werd met ballads als Pearl's a singer en No more the fool bleef de blues toch haar favoriete muzieksoort. In 2005 bracht ze het album Electric Lady uit met daarop o.a. Roadhouse blues van The Doors. Verder nummers van Bob Dylan, Tony Joe White en Paul Rodgers.