Een paradijs voor vogels: natuurgebied Tusschenwater

In de winter stroomt het gebied vol met water uit de Hunze. 's Zomers loopt dat heel langzaam leeg, wat zorgt voor een mooi gebied voor vogels, vol slibplaatjes. Steltlopers, zoals kluten, komen namelijk voedsel zoeken in het ondiepe water.

Het is een markant vogeltje dat hoog op z'n rode poten staat. Heel af en toe is er ook weleens eentje te zien in andere natuurgebieden in Drenthe, maar dat zijn dan enkelingen die na korte tijd weer weg gaan. Hier in Tusschenwater zijn zelfs steltkluten aan het broeden. "Een eindje verderop zit er eentje op minstens zes eieren, dus dat komt wel goed", vertelt Zoer.