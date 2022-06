Wat vliegt daar? Vogels in Tusschenwater

De kluut broedt tussen half april en eind juni. Over het algemeen trekken de kluten die in Nederland broeden in het winter naar warmere oorden, richting Zuidwest-Europa en Noordwest-Afrika. Toch overwinteren kluten ook steeds vaker in Nederland. Ook een leuk weetje over de kluut: als ze kuikens hebben, doen ze net alsof ze gewond zijn wanneer er een predator in de buurt is. Ze laten dan een vleugel hangen en hopen hiermee de aandacht van hun jongen af te leiden.