Van watervogel naar waterverf: Erik van Ommen in Tusschenwater

Op een krukje zit kunstenaar Erik van Ommen te schetsen in natuurgebied Tusschenwater. Hij legt steltlopers vast. "Deze schetsen zijn echt de basis voor wat ik in mijn atelier doe", vertelt hij.

Van Ommen studeerde in 1983 af aan de Academie voor Beeldende kunsten Minerva in Groningen. Momenteel is hij woonachtig in Vries. Voor hem zijn kunst en natuur onlosmakelijk verbonden: daarom gaat hij ook daadwerkelijk de natuur in voor zijn schetsen.