Onderzoek naar de waterkwaliteit van Drentse slootjes

Hoe is het gesteld met het waterleven in de sloten van Drenthe? Tijdens de IVN Slootjesdagen helpen kinderen mee met het onderzoek hiernaar. Iedereen kan meedoen door waterdiertjes te vangen en proefjes uit te voeren. Het onderzoeksweekend is dit jaar van 10 tot en met 12 juni.

De sloten van Nederland - in totaal 330.000 kilometer - kampen met vervuiling en droogte. Met de IVN Slootjesdagen wordt aandacht gevraagd voor deze problemen.

Voldoende of onvoldoende?

In de slootjes in Drenthe werden vorig jaar vooral de geelgerande watertor en de schaatsenrijder gesignaleerd. Het gemiddelde rapportcijfer voor de slootjes in Drenthe was vorig jaar een 6,2. Dat is een verbetering ten opzichte van de meting in 2019, toen het gemiddelde op 5,7 uitkwam.

Toch is er nog weinig reden tot juichen. "Dit gemiddelde klinkt redelijk, maar daarbij moet de kanttekening worden geplaatst dat de meeste slootjes die tijdens de Slootjesdagen worden onderzocht de betere plekken zijn," stelt Froukje Rienks, onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Ecologie NIOO KNAW. "De IVN-gidsen zoeken namelijk vooral sloten op waar ze kinderen wat van het onderwaterleven kunnen laten zien. Het is natuurlijk veel leuker als kinderen hun schepnetjes vol waterdiertjes hebben."

Hoe doe je mee?

Hulp bij het onderzoek is heel welkom. Je kan zelf met een schepnetje en emmer op pad om de sloot of vijver in de buurt te onderzoeken, een instructie vind je op www.waterdiertjes.nl. Vul vervolgens op het telformulier in, die vind je op dezelfde site. Met behulp van de telformulieren kunnen wetenschappers vaststellen hoe het staat met de waterkwaliteit. Deze data wordt vervolgens gedeeld met de waterschappen, die verantwoordelijk zijn voor de waterkwaliteit in ons land.