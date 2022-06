Dit weekend in de Drentse natuur: 18 en 19 juni

Heb jij altijd al willen weten hoe natuurinclusief boeren in de praktijk werkt? Of ben je benieuwd welke ontwikkelingen er spelen in het landelijk gebied? Dan ben je zaterdagmiddag welkom op het melkveebedrijf van de familie Wieland in Roden om al je vragen te stellen. Dus geniet je altijd van een natuurrijk gebied en hou je van een waardevol landschap, maar heb je daar wel vragen over? Kom dan langs op deze zaterdagmiddag.