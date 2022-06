Op pad in de Drentse natuur: de Elperstroom

De Elperstroom is de naam van zowel een beekdalreservaat als de stroom zelf. De beek begint bij Schoonloo en stroomt dan naar het Oranjekanaal. Daar gaat hij over in de Westerborkerstroom. Het reservaat ligt een kilometer ten oosten van het dorpje Elp. Er valt veel te ontdekken.

In deze uitzending van ROEG! maken boswachter Pauline Arends en Loes van der Laan een wandeling langs de Elperstroom.

In de twintigste eeuw werd het gebied gebruikt als hooiland door boeren. Maar tijdens de werkloosheid rond 1930 werden hordes arbeiders ingezet om er bossen aan te leggen. Hierdoor zijn de bossen bij Schoonloo en Grolloo ontstaan. Alleen kon vervolgens het water niet meer weg, wat voor overlast zorgde. In de jaren '70 werden er weer maatregelen genomen om de natuur in het gebied te herstellen.

Zeldzame flora & fauna

Kalkmoeras is in Nederland maar ook daarbuiten ontzettend zeldzaam. In Drenthe is het Elperstroomgebied zelfs de enige plek waar je kalkmoeras tegen kunt komen. Daarnaast is het Elperstroomgebied een van de weinige locaties waar je de zilveren maan zou kunnen spotten, een bijzondere vlindersoort.

Wandelroute