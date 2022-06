Strijken met stenen van glas

De strijkglazen werden gebruikt om textiel mooi glad mee te maken. Maar daar moet je wel zin in hebben, want dat is toch wel een erg bewerkelijke methode? Bakker beaamt dat, maar meent dat we vroeger misschien minder haast hadden: "We hebben niet zoveel geduld meer, vroeger gingen we er voor zitten en deden het met liefde en geduld, met onze kostbare kleding. De glazen werden vooral veel gebruikt voor linnen, want dat kreukt ook erg. Ze werden ook wel bij wol gebruikt en dan in combinatie met bijenwas. Dan kreeg je een soort van coating, dus een waterproof laagje, net als met de wax-jassen van nu."