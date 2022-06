Muzieklijst Harry's Blues 12 juni 2022

Het is al weer heel wat jaren geleden dat we van Mike Morgan and the Crawl hebben gehoord. 2008 om precies te zijn, toen bracht hij zijn laatste album Stronger Every Day op Severn Records uit. Mike deed lange tijd alleen maar lokale optredens en verdiende de kost als dealer van motoren in de omgeving van Dallas, Texas. Hij had even genoeg van het constant touren en altijd onderweg zijn. In 2018 sloot hij zijn zaak en was de tijd rijp om zich weer op muziek te focussen. De timing kon niet slechter zijn, corona haalde alle zojuist gemaakte plannen in en Mike gebruikte de tijd maar om te oefenen en songs te schrijven. Het resultaat, aangevuld met drie covers, heeft hij samengebracht op het album The Lights Went Out In Dallas. Met Mike Flannigan op de Hammond, blazers en een accordeon weet hij verschillende stijlen perfect te spelen. Shuffle, zydeco, TexMex en rockabilly, het passeert allemaal de revue.