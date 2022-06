De rijke historie van de TT in zwart-wit

Van 1926 tot en met 1954 gingen de races over stratencircuits in Assen en Hooghalen. Vanaf 1955 gaat de race alleen over het permanente circuit, zoals we dat tegenwoordig ook kennen (uiteraard zijn er nog de nodige aanpassingen geweest). De TT was er vrijwel altijd, met uitzondering van de oorlogsjaren en 2020, toen corona roet in het eten gooide.

Traditiegetrouw is de TT ook dit jaar weer in het laatste weekend van juni. Daarom duiken we even in de geschiedenis van de TT, aan de hand van deze prachtige zwart-witfoto's. Om alvast even in de stemming te komen...