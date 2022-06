Pure passie: fan koopt 'oude racer' Boet van Dulmen

Normaal staat hij in een man-cave, de Toshiba 500cc Suzuki in de kleuren van Boet van Dulmen. Maar nu staat hij, bij hoge uitzondering, in het pop-up-TT Museum van RTV Drenthe. De beste machine waarop Van Dulmen ooit heeft geracet. "Voordat ik hem hier naartoe heb gebracht, heb ik hem op een avond nog even uitgeprobeerd op de provinciale weg bij huis. Wat een machine!"

Hans van den Oever wordt helemaal enthousiast als hij terugdenkt aan dat stukje dat hij op die machine reed. "Dat geluid, het schreeuwen van de tweetact, dat is pure passie. Hoog in de toeren, het janken van de motor. Dit is een beest van een machine, niet normaal."

Eigenlijk werd de machine bereden door Rob Punt in 1984, de teamgenoot van Boet van Dulmen. De originele motoren van Den Boet zijn alleen nergens meer te vinden. "Boet gaf niet zo om zijn oude motoren. Als het seizoen afgelopen was, verkocht hij de motor en met dat geld maakte hij zijn budget rond voor het nieuwe seizoen. Al die motoren zijn verdwenen", vertelt Van den Oever. "Maar mij maakt dat niet uit. Boet was ook niet van het materialistische."

Van fan tot vriend

Desondanks kan de Suzuki zich geen betere eigenaar wensen dan Van den Oever. Als jongen groeit hij op in Nederhemert, een dorp naast Ammerzoden waar Van Dulmen woont. Die laat zijn kuipen spuiten door de oom van Van den Oever. In de jaren daarna raakt zijn leven steeds meer verweven met dat van de oud-coureur, die vorig jaar na een aanrijding overleed.

"Ik was een jaar of 7 en maakte via mijn oom kennis met hem. Maar hij kwam niet alleen bij mijn oom, je kon hem ook gewoon door het dorp zien rijden. Als Boet thuis was en zijn monteur Gerrit Veldschoten had zijn motor klaargemaakt, dan moest het blok worden ingereden. Dat deed Boet op de openbare weg. Dan reed hij vanuit Ammerzoden een rondje door ons dorp heen."

"Later, nadat hij stopte met racen, zijn we vrienden geworden", vervolgt Van den Oever. "Toen ik een jaar of 18 was, zei ik tegen hem dat ik nog nooit in de paddock was geweest. Boet nam me mee en sinds die tijd gingen we elk jaar."