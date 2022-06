Hoe Jack Middelburg dankzij Nico Bakker de TT won

In 1980 boekt Jack Middelburg een legendarische overwinning tijdens de TT in Assen. Maar tot die race reed hij geen deuk in een pakje boter. Framebouwer Nico Bakker en motorsportfan Jos Danenberg zorgen voor de ommekeer.

Middelburg vormt in het seizoen 1980 een team samen met Boet van Dulmen. De mannen hebben een Yamaha TZ 500-productieracer tot hun beschikking, een replica van de kampioensmachine van Kenny Roberts. Maar racen, ho maar. De machine wil niet sturen. Het is een drama.

"Ik zat op de dijk bij het circuit van Paul Ricard in Frankrijk", kijkt Jos Danenburg terug. "De motor van Jack zwabberde over het circuit. Dat frame van die motor was duidelijk te slap. Ik heb toen tegen Jack gezegd: 'Je moet naar Nico Bakker toe'. Maar dat was lastig, want Yamaha wilde eigenlijk een eigen frame."

Bakker-frame, Yamaha-look

Middelburg maakt uiteindelijk een deal met Yamaha en stapt naar Nico Bakker toe. Dat is op dat moment dé framebouwer van de wereld. "Ik kreeg de opdracht om een frame te maken dat lijkt op het originele frame. Bovendien moest het zwart worden geverfd, zodat je het verschil niet kon zien", lacht Bakker 42 jaar na dato. "Alles moest passen, de kuip, tank en het zitje. Dat was geen probleem. Ik heb twee frames gebouwd die aan de eisen voldoen."