De 'naaimachine' waarmee Paul Lodewijkx in 1968 de TT won

Het is een van de pronkstukken van het TT Museum bij RTV Drenthe: de 50cc Jamathi, waarmee Paul Lodewijkx in 1968 de TT won. De motor verkeert in goed gezelschap, want ernaast staan twee andere TT-winnende motoren. Namelijk die van Jack Middelburg (500cc in 1980) en Hans Spaan (125cc in 1989).

De motor van Lodewijkx is onlangs van eigenaar gewisseld. De nieuwe eigenaar blijft liever anoniem, maar de vorige eigenaar mag graag over de Jamathi vertellen. "Ik heb deze motor veertig jaar in bezit gehad", vertelt Geert Keen uit Oosterhesselen trots. "Ik kocht 'm van Jan Thiel (een van de oprichters van Jamathi, red.)." Volgens Keen is de 50cc-motor door Jan Thiel en Martijn Mijwaart (vandaar dus ook Ja-ma-thi) in een kippenschuur in elkaar gezet. "Alles maakten ze zelf."

De Drent kocht de motor niet als museumstuk. "Ik heb er nog twee seizoenen mee geracet. Ik had ooit tijdens een training een snelle ronde, maar toen reed ik 'm in de prak. Het heeft maanden geduurd om dat ding weer goed te krijgen", vertelt Keen. "Daarna heb ik er nog een paar wedstrijden mee gereden, maar ben toen gestopt. Ik had er geen tijd meer voor, het was maar een hobby."

Inbrekers lieten de Jamathi staan

Waarom zou je afscheid nemen van zo'n bijzonder exemplaar? Voor Keen was het geen moeilijk besluit. Een tijd geleden werd er bij hem in z'n schuur ingebroken. Ze namen al z'n gereedschap mee, maar lieten de Jamathi staan. "Gelukkig wel", lacht Keen nu. "Maar ik was doodsbang dat ze terug zouden komen. Dus moest de motor maar vort. Dat ding is namelijk nogal wat waard en kun je niet verzekeren, joh."

De nieuwe eigenaar is een goede kennis van Keen. Hij kocht hem om te voorkomen dat de Jamathi naar het buitenland zou gaan. "Hij blijft dus in Nederland, dat vindt hij ook belangrijk. Hij had zelf nog allemaal oude Indians staan, maar die heeft hij moeten verkopen om deze te kunnen overnemen."

De TT van 1968

Coureur Paul Lodewijkx werd in 1968 bekend door zijn TT-zege in de 50cc-klasse. Lodewijkx pakte de koppositie in de allerlaatste bocht. De Duitser Hans Georg Anscheidt keek in de laatste bocht over z'n rechterschouder om te kijken waar de concurrentie reed. Hij had niet door dat Lodewijkx hem toen links voorbijging.