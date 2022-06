Natuurherstel Havelterberg: op weg naar 'mooie uitbundige natuur'

Er zijn verschillende variaties van heischraal grasland op het Holtingerveld, de een wat uitbundiger dan de ander, maar allen zijn ze bijzonder. Dekker: "Heischraal grasland is in Nederland, en ook in West-Europa, een zwaar bedreigd natuurtype. Daar hebben we in heel West-Europa nog enkele tientallen hectares van. En die staan ook nog behoorlijk onder druk. Door verdroging bijvoorbeeld en invloeden van de omgeving. Dus heeft de Rijksoverheid gezegd: laten we werk maken van de uitbreiding van het heischraal grasland en het verbeteren van de kwaliteit. Hier in het Holtingerveld doen we allebei."