Bart Zwiers van Natuurmonumenten

Al ruim 25 jaar boswachter bij Natuurmonumenten, zijn loopbaan begonnen in het oudste natuurgebied van Nederland, en inmiddels dertien gebieden in Groningen en Drenthe onder zijn hoede: Bart Zwiers weet wel het een en ander te vertellen over de natuur.

De sfeer zit er dan ook altijd goed in bij ROEG! als Zwiers ons weer mee op pad neemt - dat belooft een mooie dag te worden.

Het Zweedse leven

"Wat Drenthe zo mooi maakt is de samenhang van gebieden, het loopt allemaal in elkaar over", zegt Zwiers. Terwijl natuurgebieden in de rest van Nederland vaak hele geïsoleerde gebieden zijn, vindt hij.

"Ik heb ooit gedacht: ik moet naar Zweden toe. Voor de natuur, en het Zweedse leven." Toch is Zwiers heel blij dat hij uiteindelijk in Drenthe is beland. "Het is zo divers qua natuurgebieden, zo uitgestrekt - het is een beetje het Zweden van Nederland."

"60% praten, 40% kijken"

Hoewel Zwiers vaak te vinden is tussen de bomen van het Noordlaarderbos, op de landgoederen van Paterswolde, en tussen de wateren van de Onlanden, is hij het grootste deel van de tijd bezig met belangenbehartiging. "Mensen hebben allemaal dat romantische beeld van de boswachter op zijn fiets, maar de waarheid is dat je ook probeert de vraagbaak te zijn namens de natuur. Dus je zit toch ook veel in bestuurskamers, bij lezingen, bij interviews. Het is 60% praten, 40% kijken."

Desondanks weet de boswachter waar hij het voor doet: "De natuur is niet gered door de boswachter met een veertje op zijn hoed, fietsend in de natuur, maar door het vertellen van hoe belangrijk die natuur is. En ja, dat betekent wel dat je moet weten waar je het over hebt, dus je moet die gebieden wel regelmatig bezoeken."

Bijzondere maaltijd

Desondanks spendeert Zwiers nog steeds meer dan genoeg tijd in de natuur om hele bijzondere momenten bij te wonen. Zo werd er een keer bij hem op het raam geklopt, met het nieuws dat er drie otters op de steiger zaten. Zwiers ging kijken, en zag tot zijn verbazing inderdaad drie otters - maar de moeder vertrok en liet de twee jongen achter. "Na een dag zorgvuldig kijken of die moeder terug kwam, heb ik bedacht dat ik die otters ging voeren", vertelt hij. "Aan het eind van de dag heb ik die otters vis uit mijn hand gegeven. Dat was wel een van de meest bijzondere momenten."

Een toekomst in balans

Via ROEG! hoopt Zwiers mensen de verwondering en de essentie van de natuur voor ons als mens bij te brengen. "Toen ik 25 jaar geleden begon, deed je het echt alleen maar voor de natuurgebieden. Maar langzaamaan hebben wij als mensen ons beseft dat wij onderdeel zijn van die natuur, en dat we onszelf beschadigen als we die natuur niet beschermen."

Zijn twee dochtertjes, Merel en Lente, zijn ook een grote drijfveer voor boswachter Zwiers. "Ik wil hen een toekomst geven, maar wel een toekomst waarbij de wereld in balans is."