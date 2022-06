Kikkerpad bij Natuurplaats Noordsche Veld met enthousiasme ontvangen

"We zijn hier vandaag bij Natuurplaats Noordsche Veld, en ik ben vandaag even kind", zegt Agnes Bakker van IVN Natuureducatie. Samen met groep 5 van OBS de Tandem uit Roden loopt ze het kikkerpad, om van alles te leren over het leven van de kikker.

Ook IVN gids Saskia van den Berg begeleidt de excursie over Natuurplaats Noordsche Veld, gelegen tussen Norg en Donderen.

Ver springen

"We gaan op pad om dingen te ontdekken over kikkers, en we gaan ook vissen in een riviertje", legt Van den Berg uit aan de enthousiaste basisschoolleerlingen. Bewapend met visnet en goede moed bewandelen de kinderen het kikkerpad.

"Een kikker is ongeveer tien centimeter," vertelt Van den Berg. "Die kan tien keer zover springen als dat 'ie lang is!" De kinderen proberen uit of ze de amfibie een beetje concurrentie kunnen bieden en springen om de beurt zover als ze kunnen. Hoewel leerling Thomas een respectabele 1,70 meter springt, legt hij het helaas toch af tegen de kikker.

Vol enthousiasme

"Jongens, ik heb een kikkervisje gevangen!" roept een leerling opgetogen naar zijn vrienden. De kinderen staan met laarzen middenin het watertje verwoed naar beestjes te zoeken. En dat is best succesvol: zo worden er ook libellenlarven, waterschorpioenen, en schrijvertjes ontdekt in het water.