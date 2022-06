Muzieklijst Harry's Blues 19 juni 2022

Op 29 mei overleed Ronnie Hawkins, 87 jaar. Geboren in Arkansas maar zijn succes begon toen hij begin zestiger jaren naar Canada verhuisde. Zijn band, The Hawks, zag de verhuizing niet zitten en de meeste leden verlieten, op drummer Levon Helm na, de band. In Canada voegden Robbie Robertson, Rick Danko, Garth Hudson en Richard Manuel zich bij de band. Ronnie Hawkins and the Hawks waren een feit en speelden op alle podia in Canada. In 1963 werden ze de begeleidingsband van Bob Dylan. Daarna volgde een carrière als The Band met legendarisch albums als Music from Big Pink en Stage fright. In 1976 zetten ze een punt achter hun carrière met het album The Last Waltz, waarop Ronnie Hawkins een gastrol vervulde. Uiteraard speelden ze zijn grote succes Who do you love?, een compositie van Bo Diddley.