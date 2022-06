Springen als een kikker bij nieuw amfibieënproject van IVN Natuureducatie

De Bruin vindt het een goede ontwikkeling dat natuureducatie onderdeel is van het basisonderwijs. "Ik zeg altijd tegen juffen en meesters: taal en rekenen is hartstikke belangrijk, maar als IVN vinden we het ook belangrijk dat leerlingen zien hoe mooi de natuur is en dat ze daar ook zorg voor leren dragen, want het is wel ons huis. Zwerfafval in je huiskamer gooien doe je niet, dus in de natuur ook niet."