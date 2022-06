Coelingh en zijn kudde: 35 jaar op het Dwingelderveld

Dopheide, veenpluis, en kraanvogels

Coelingh's favoriete plek op het Dwingelderveld is het Moordenaarsveen. Dat is een vennetje, en specifiek een pingoruïne. "Als je hier zo over het hele veld uitkijkt, dat is werkelijk uniek", zegt hij. "Dit is ook werkelijk het karakter van het Dwingelderveld. De grote weidsheid van de natte heide."

Gedeeltelijk is de schoonheid van het gebied ook te danken aan zijn veranderlijkheid. "De dopheide begint bijna weer te bloeien, dus over een paar weken is het veld weer zachtroze. We hebben net de periode gehad van veenpluis, dan is alles mooi wit. In het verleden heb ik hier ook nog wel de korhoenders zien vliegen. En ik word hier bijna dagelijks verrast door het getrompetter van de kraanvogels."

Wolf en schaap naast elkaar

"Ik heb schapen, en de wolf vindt schapen best wel lekker. Maar ik heb nog niet gemerkt dat hij daar op uit was", antwoordt Coelingh op de vraag of hij last heeft van nieuwkomer de wolf. Overdag waakt Coelingh met zijn hond scherp over de schapen, en 's nachts staan ze veilig in de kooi. En voor het geval dat de schapen 's nachts toch naar buiten moeten, bijvoorbeeld omdat het erg warm is, zijn er speciale stukken met wolvenraster eromheen waar ze veilig kunnen staan.

Coelingh is nog nooit in levenden lijve een wolf tegengekomen, maar merkt wel op dat hij nog "zo onervaren als wat is" wat betreft de omgang met deze hondachtige. "Men doet datgene waarvan we denken dat het het beste is." Ook verwacht de herder niet dat hij binnenkort last zal hebben van de wolf.

"Het Dwingelderveld ligt hier niet voor de schaapskudde, de schaapskudde is er voor het Dwingelderveld", stelt Coelingh. "En de wolf is ook natuur. We gaan onze dieren beschermen natuurlijk, want we hebben de schapen hard nodig voor het begrazen. Maar we proberen het zo te doen dat het naast elkaar kan leven."