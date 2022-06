Maria heeft de overleden coureurs Simoncelli en Hayden op haar been

Door haar werkzaamheden in de motorwereld, komt ze onder meer in contact met Simoncelli en Hayden. "Marco (Simoncelli, red.) heb ik meegemaakt in Assen toen hij nog heel jong was. Dat was een clown, altijd vrolijk. Met Nicky (Hayden, red.) had ik nog een leuk gesprek na zijn laatste Superbike-race in Assen, waar hij tweede werd. Hij was heel warm en toegankelijk, voor alle mensen op het circuit en in de paddock. Ik moest hen allebei op mijn been vereeuwigen."