Van welp tot volwassen wolf: natuurfilm in première

Van Kempen begon met filmen nog voordat de wolf in Nederland gevestigd was. Hij heeft honderden uren aan filmen in het veld erop zitten, verdeeld over vier jaar. Samen met twee vrienden, de een filmer, de ander sporenzoeker, werkten ze aan het verhaal van Scout, de welp die je ziet opgroeien in Duitsland en die in Nederland op zoek gaat naar een eigen territorium.